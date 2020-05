Gemma Galgani: “L’amore fisico è importante, Giorgio Manetti mi ha fatta soffrire”

Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne ha rivelato al settimanale di cronaca rosa DiPiù che il fisico è importante e ha ribadito che il suo ex compagno, l’ex cavaliere del trono over Giorgio Manetti, l’ha fatta soffrire.

Gemma Galgani trono over Uomini e Donne – foto playhitmusic.it

La dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha confermato che l’aspetto passionale e fisico non è qualcosa che può essere messo in secondo piano. “È importante, non l’ho mai nascosto. Che male c’è? A qualunque età. Lo concepisco solo se sento qualcosa”, ha confessato la dama.

Sebbene sia presente in studio da diversi anni, Maria De Filippi ha sempre sostenuto la sua ricerca dell’amore. “Quando mi vede in difficoltà, a me basta guardarla o ricevere una pacca sulla spalla da lei, per sentirmi al sicuro – ha raccontato Gemma – Sono più grande di lei ma è lei che mi protegge, io sono come una bambina”.

La storia più travagliata è stata sicuramente quella con l’ex cavaliere toscano Giorgio Manetti, con il quale ancora Gemma non è mai riuscita a chiarirsi fino in fondo: “Mi ha fatto soffrire tanto, perché lo amavo molto. Ma poi ho voltato pagina”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!