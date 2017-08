Gemma Galgani e Marco Firpo di Uomini e Donne si sono lasciati. Il gossip impazza in Rete e a settembre la dama del trono over potrebbe presentarsi da sola. Sia Gemma sia Marco preferiscono non rispondere alle insistenti domande dei follower sulla fine della loro storia d’amore.

Lo scorso mese Gemma Galgani aveva dichiarato al programma tv di Canale 5 #Estate di attendere la proposta di nozze da parte di Firpo: “Marco mi ha ridato gioia, speranza e spensieratezza. Le nozze? Girerei questa domanda a lui. Io sono qui”.

Ora è davvero finita o è solo un rumor infondato? Oppure la coppia del trono over sta attraversando un periodo no?