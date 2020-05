Gemma Galgani parla delle liti con Tina Cipollari: “Nessuna messinscena, ci sto malissimo”

Gemma Galgani ha parlato delle liti con Tina Cipollari, confessando che non sono finte, durante una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv. Gavettoni, liti, insulti, parole al vetriolo, scontri fisici e tanto altro ancora. In questi anni abbiamo assistito a scene trash e in alcuni anche vergognose nel salotto tv pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne. Sono in molti a credere che sia tutto finto e costruito a tavolino.

Gemma Galgani e Tina Cipollari – Foto: Facebook

La dama torinese del trono classico di Uomini e Donne ha però ribadito che è tutto vero.

“Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino – ha sottolineato al settimanale DiPiù Tv -. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male”.

Gemma Galgani ha poi spiegato: “Non avete idea di quanto mi facciano soffrire certi siparietti. Dice che sono brutta, che ho il nasone. Non so perché Tina fa così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.

E voi che cosa ne pensate? Le loro liti sono costruite a tavolino oppure sono veramente reali e vere?