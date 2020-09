Gemma Galgani raggiante e radiosa dopo il lifting a Uomini e Donne

Gemma Galgani è apparsa davvero raggiante, felice e radiosa dopo il lifting durante la prima puntata della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne. L’ex fidanzata “mediatica” di Giorgio Manetti e Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli, ha stupito davvero tutti, sfoggiando il suo nuovo volto dopo i ritocchini estetici.

L’ideatrice e conduttrice tv Maria De Filippi ha introdotto così Gemma ai telespettatori e soprattutto alla sua acerrima nemica vip Tina Cipollari: “Adesso entrerà Gemma. Lei ha passato un’estate molto particolare, ha fatto un grande cambiamento. Parlo di un cambiamento importante, tra poco capirai. Sicuramente Tina cambierai il tuo pensiero su di lei, muterà l’idea che ti sei fatta in questi anni. La verità è che ha fatto il lifting, non scherzo, l’ha fatto davvero”.

Lo scorso luglio la dama torinese del trono over è passata dallo studio del chirurgo dei vip Marco Gasparotti per avere un volto molto più rilassato e completamente rinnovato. Secondo alcune indiscrezioni Gemma avrebbe una cotta per Gasparotti…

In precedenza Gemma Galgani aveva negato i ritocchini per fare una sorpresa a Nicola Vivarelli. L’acerrima nemica vip di Tina Cipollari ha spiegato di avere smesso di vedere il giovane cavaliere a luglio perché voleva fosse una sorpresa. Sirius non l’ha presa affatto bene e ha accusato Gemma di non averlo voluto incontrare e di essere stata distante. L’ha accusata di non aver voluto approfondire la conoscenza con lui.

