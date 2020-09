Gemma Galgani sotto shock: “Sirius è un adescatore di nonnine che punta alla pensione”

Gemma Galgani è sotto shock per le dichiarazioni sorprendenti e incredibili sul suo ex fidanzato “mediatico” Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno espresso il loro parere piuttosto duro e critico nei confronti dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli.

Intervistati da SuperGuida Tv, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno commentato il percorso della coppia più discussa di Uomini e Donne: “Secondo me Sirius ora si troverà una più giovane. Lo spero per lui. Mi sembra un adescatore di nonnine che punta alla pensione. Non l’ha sfruttata però ha trovato il modo per far parlare di sé. Ha fatto qualcosa che nessuno avrebbe il coraggio di fare – ha confessato il Riccardi”.

Claudia si è detta d’accordo con il suo fidanzato Lorenzo, che potrebbe tornare in studio come opinionista, sebbene stia ancora pensando al desiderio di entrare nel cast del Grande Fratello Vip: “La penso come Lorenzo. Conosco bene Gemma e ci scriviamo spesso su Instagram. Lei è una grande donna e sono sicura che Sirius ha fatto tutto questo per visibilità. Ha ottenuto ciò che voleva. Ti dirò di più. Sono convinta che a settembre lo rivedremo. Gemma è un po’ ingenua perché quando vede un bel ragazzo va fuori di testa”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!