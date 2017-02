Gemma Galgani di Uomini e Donne affossata da Tina Cipollari e Michele

Gemma Galgani di Uomini e Donne è finita nuovamente nel mirino della vamp Tina Cipollari e del cavaliere-corteggiatore Michele durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne. Gemma e Cristina hanno ritenuto poco onesto l’atteggiamento di Michele. “Ho perso la fiducia in Michele – ha detto l’ex fidanzata di Giorgio Manetti -, mi ha raccontato delle cose contrastanti. A me ha dato fastidio la mancanza di sincerità. Mi ha detto che era finita con Cristina, dopo che era andata a trovarlo. Io avevo capito che non si sentivano più. Mi ha detto che non sarebbe più venuta in trasmissione”.

Gemma ha dichiarato che aveva deciso di non continuare la frequentazione, ma secondo la divertente, simpatica e irriverente vamp Tina Cipollari non è vero, perché i due avevano già in programma un’altra esterna.

La moglie di Chicco Nalli ha attaccato duramente la sua acerrima nemica: “Come fai a dire che sei entrata qui con l’intento di mollarlo. Bugiarda!”. Michele ha affossato Gemma: “Sono molto deluso e mi pento! Ho perso solo tempo inutilmente con te. Ho precisato che con Cristina ero più avanti”.

