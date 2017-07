Gemma Galgani di Uomini e Donne ha rivelato al nuovo programma tv di Canale 5, #Estate, di attendere con ansia la proposta di matrimonio dal cavaliere del trono over Marco Firpo. La famosa, chiacchierata e popolare dama torinese di Uomini e Donne ha infatti confessato il suo sogno: “Marco mi ha ridato gioia, speranza e spensieratezza. Le nozze? Girerei questa domanda a lui. Io sono qui”.

Gemma ha lanciato una stoccata al vetriolo nei confronti del suo ex fidanzato vip, il cavaliere toscano del trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti. L’acerrima nemica della vamp Tina Cipollari ha asserito: “Fino ad oggi mi sono trattenuta molto per amore. Con Giorgio era come se mi fossi bruciata le ali”.

Per quanto riguarda il suo rapporto con la storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, uno dei volti del Chi Summer Tour 2017 ha spiegato: “Ancora oggi non conosco il motivo del perché mi odi. È un mistero”.

Il suo ex compagno Giorgio Manetti ha invece rivelato un particolare molto curioso sulla sua precedente love story con Gemma al settimanale di gossip DiPiù Tv. Anche se ormai entrambi hanno preso strade separate, Gemma è fidanzata con Marco Firpo mentre Giorgio è felicemente single, i due ex piccioncini di Uomini e Donne non perdono mai occasione per far parlare della loro precedente e chiacchierata storia d’amore. Giorgio di Uomini e Donne ha svelato un dettaglio molto fragoroso e curioso sulla sua precedente love story con la dama torinese del trono over. “Gemma, quando dorme, ha un po’ il respiro pesante – ha raccontato Manetti – e allora io le dicevo: Tesoro, vado a dormire di là perché io ho il sonno molto leggero. Un giorno però lei ha deciso di andare a dormire sul divano – ha proseguito -, perché le dispiaceva che andassi via io. Ho cercato di convincerla, ho cercato di fermarla… Poi in tv mi ha accusato di averla fatta dormire in una cuccia. Mi è dispiaciuto, non si fa”.

