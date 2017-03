Gemma Galgani di Uomini e Donne dà il benservito a Michele D’Ambra

Gemma Galgani di Uomini e Donne ha dato il benservito al corteggiatore del trono over Michele D’Ambra. La star del trono over Gemma Galgani ha rifilato un bel due di picche a Michele durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. L’ex fidanzata di Giorgio Manetti ha colpito e affondato Michele con queste parole: “Non riesco a darti la fiducia che vorresti. Non fai molto per trasmettermi un interesse, anzi, a volte sei molto severo e io non me la sento. Sei carino, sei una persona bella, piacevole, però non mi sento di continuare”.

“Dopo la puntata – ha spiegato Gemma – c’è stato quel momento in cui mi è venuto incontro. Io poi ho preso tempo, l’indomani mi ha cercata lui. Voleva convincermi, aveva mandato dei messaggi alla redazione in cui diceva che ciò che aveva detto Cristina era in contrasto con la realtà. Per un certo periodo è riuscito a convincermi, ma non sono riuscita a superare la diffidenza che provo verso di lui. Ho riflettuto e sono rimasta delusa anche per il fatto che non ci siamo visti”.

Per poi concludere così: “Sono arrivata alla decisione finale: io chiudo la mia storia con Michele”.

Tornerà a sedurre il suo presunto e grande amore (mediatico?), Giorgio Manetti?