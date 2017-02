Gemma Galgani di Uomini e Donne commuove i fan con la dedica social ai genitori

Gemma Galgani di Uomini e Donne ha dedicato un post davvero speciale e commovente ai suoi genitori sul suo profilo Facebook ufficiale. L’ex fidanzata di Giorgio Manetti, Gemma Galgani, ha sorpreso tutti i suoi fan con una dedica strappalacrime. L’acerrima nemica della divertente, simpatica e irriverente vamp Tina Cipollari ha condiviso anche un breve video sul suo profilo social che ha emozionato tutti i suoi sostenitori.

Ieri mattina Gemma ha scritto sul suo profilo Facebook: “Oggi, come tutti i giorni della mia vita, voglio ricordare il babbo e la mia mamma. Lo faccio sempre in silenzio, ma oggi ho voglia di condividere con voi questo mio stato d’animo che sta scalciando dentro di me e mi chiede di uscire. La mamma e il papà sono le persone più importanti nella nostra vita perché sono loro che ci hanno dato la possibilità di poter vivere questa strana storia che è la vita è solo con loro, forse, possiamo trovare quella complicità ancestrale, quella magia in un rapporto che quando lo trovi è fatta…”.

Ha poi proseguito: “Oggi voglio dire più che mai ai miei genitori che gli voglio bene e che resteranno sempre con me e che mi accompagneranno in ogni giorno della mia vita!!! Sarebbe stato bello spegnere le candeline per il vostro compleanno insieme… Buongiorno a voi care amiche mie… baci”.

