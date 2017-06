Gemma Galgani di Uomini e Donne non è così ingenua e goffa come vuole apparire in tv: lo rivela l’ex dama del trono over Barbara De Santi al settimanale di gossip Vero. Tra Barbara e Gemma non scorre buon sangue da diversi anni ormai. Sono due modelli totalmente diversi di donna. Barbara ha infatti spiegato: “E’ una donna egoista, opportunista ed egocentrica. Una persona che predica bene e razzola male. Mi ha sempre accusata di amare la lucina rossa della telecamera. E lei? Lei invece ama quella di Uomini e Donne, ma non solo, visto che nell’ultimo periodo è stata al Maurizio Costanzo Show e prima ancora a Selfie. Mi diceva che ero tutta rifatta e alla fine lei è andata ad elemosinare a Selfie una nuova dentatura – ha puntualizzato Barbara – Critica le mie storie bollandole come inventate mentre lei un giorno è innamorata di uno e poco tempo dopo di un altro”.

L’ex dama del trono over ha criticato l’ex fidanzata del cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti per aver raccontato alcuni dettagli molto intimi legati alla storia con Marco Firpo.

Secondo Barbara, Gemma ama solo i riflettori mediatici e le copertine dei giornali di cronaca rosa!

“Sentire una donna della sua età parlare di particolari così intimi… – ha continuato l’ex dama di Uomini e Donne – Ecco, preferirei non immaginarle certe scene. In quattro anni io ho trovato solo quattro persone che mi interessavano e puntualmente abbandonavo il programma per vivermi quelle storie lontano da ogni interferenza. Lei piagnona e si lamenta perché dice che le sue storie sono messe in pericolo dai commenti degli opinionisti – ha asserito Barbara De Santi -, ma si guarda bene di lasciare la trasmissione. E’ una continua contraddizione! Se davvero tenesse così tanto a questi amori, li farebbe crescere con riservatezza, non sbandierandoli ai quattro venti”.

Condividete l’analisi lucida e fredda di Barbara De Santi sul carattere e la personalità di Gemma Galgani?