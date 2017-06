Gemma Galgani e Marco Firpo di Uomini e Donne sono la coppia più discussa, chiacchierata e amata del trono over di quest’ultima edizione della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5. Il programma tv ideato e condotto dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi, è andato in vacanza ma i personaggi di Uomini e Donne continuano a far parlare di loro.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari è davvero entusiasta della sua nuova storia d’amore con Marco Firpo e durante l’ultima intervista concessa al settimanale di gossip DiPiù ha colto l’occasione per affossare il suo ex fidanzato vip, Giorgio Manetti.

La dama torinese del trono over Gemma Galgani ha spiegato che ormai Giorgio non lo pensa più. Perché? “Ho capito che Marco è molto meglio di Giorgio”.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari si sente la protagonista di una favola grazie a Marco Firpo. “Sono innamorata e ogni giorno che trascorriamo insieme non fa che aumentare il mio amore. E poi con Marco mi diverto con poco. Cerco solo serenità e benessere. Non voglio rivoluzionare né la sua vita né la mia. Sono una donna indipendente: ho la mia casa a Torino, il mio lavoro di direttrice di sala in un teatro di Torino, non voglio la fede al dito, non voglio la convivenza. Voglio essere felice, serena”.

Non la pensa affatto così Tina. In una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, la giurata di Selfie – Le cose cambiano si è nuovamente scagliata contro Gemma: “Lei è vera? Una con sta faccia è vera? Notate come ha rimpicciolito gli occhi, sembra Rossella O’hara… Vi rendete conto di cosa fa ogni settimana. Guardate come parla, l’espressione… Ma per favore. Ma guardatela, piange: neanche una tredicenne alla prima cotta. Quante volte abbiamo visto queste scene ridicole?”.