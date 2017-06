Gemma Galgani di Uomini e Donne è pazza di Marco Firpo. La chiacchierata e famosa dama del trono over della fortunata trasmissione pomeridiana di Canale 5 ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Novella 2000 in cui ha espresso parole al miele nei confronti del suo fidanzato Marco. Gemma ha infatti dichiarato: “Sono molto, molto contenta perché sto vivendo un momento d’amore stupendo. Lo amo senza mezze misure, sono una persona vera, autentica, passionale e non riesco mai a contenere le mie emozioni”.

E’ davvero felice della sua storia d’amore con Marco Firpo poiché si sente come la protagonista di una favola. L’acerrima nemica di Tina Cipollari è davvero entusiasta della sua nuova love story, anche se i suoi detrattori pensano che sia soltanto una storia da reality.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari ha spiegato a Novella 2000: “Ora sono pazza di Marco, lui è una persona con cui sono in totale sintonia. […] Ammetto di non aver avuto subito la sensibilità per capire la sua purezza d’animo, forse sono stata leggera. […] Quando mi sono resa conto di essere stata troppo severa con lui, ho fatto di tutto per riavvicinarmi, per recuperare un rapporto sereno. E ora la cosa che voglio più di tutte è proteggere la nostra relazione”.

In una precedente intervista rilasciata a Nuovo Tv, l’ex fidanzata di Giorgio Manetti aveva asserito: “Basta bigottismi: ho delle belle gambe e finché posso permettermi le gonne corte, le porto. Le signore della mia età si identificano in me. Perché non essere libere? Io alla mia femminilità non rinuncio – aveva sottolineato la dama torinese – e nessuna donna dovrebbe farlo. Una gonna corta portata con buon guasto non deve far paura a nessuno”.

