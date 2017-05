Gemma Galgani di Uomini e Donne ha ribadito che Tina Cipollari è la sua più grande e acerrima nemica. Nulla di nuovo sotto il sole. Dopo essere stata criticata da Tina per la sua storia con Marco Firpo, Gemma ha replicato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Siamo nemiche. C’è un astio che continua da anni e lei ha assoldato un esercito intero contro di me”.

La dama torinese del trono over Gemma Galgani ha parlato dei suoi grandi amori: dal flirt professionale con Walter Chiari all’amicizia di lunga data con Gigi Proietti, dall’ex marito armatore a Giorgio Manetti fino a quello attuale con Marco Firpo.

Sul suo ex fidanzato Giorgio Manetti, l’acerrima nemica di Tina Cipollari ha asserito: “Con lui sono stata una guerriera: ho difeso il rapporto contro tutto. Non sono fiera della modalità con cui è finita”.

Non si è voluta comunque sbilanciare più di tanto sulla sua attuale storia d’amore con il cavaliere ligure Marco Firpo: “E’ ancora presto per dirlo, mi lasci il tempo per conoscerlo meglio”. Per quanto riguarda il suo futuro in tv ha precisato: “Ho ricevuto proposte in passato ma ho sempre declinato. Preferisco strappare i biglietti per il talento altrui che venderli per me. Non recito mai, nemmeno nella vita, nemmeno in tv. Sono sincera. Il mio unico motore sono le emozioni”.