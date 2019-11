Gianmarco Onestini affossato da Fabio Colloricchio: interviene il fratello Luca

Gianmarco Onestini è al centro di aspre e durissime polemiche in Spagna perché all’interno del Grande Fratello Vip spagnolo si è avvicinato ad Adara Molinero, una donna con un compagno e un figlio. In molti pensano che sia soltanto una strategia per attirare l’attenzione mediatica su di sé. Altri ancora pensano che sia stata una strategia studiata a tavolino dagli autori del programma tv.

L’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio si è espresso su questo “scandalo” al programma Mujer y Hombre y Viceversa: “Per me, può piacergli Adara perché fisicamente è molto bella e tutto quello che volete, però sarebbe una scemenza pensare che lui voglia avere una storia d’amore con lei. Quello che lui cerca e vuole è essere tronista e per quello che sta facendo tutto questo! Io non sono come lui, che non ha carattere, non ha una sua luce, e allora per farsi notare deve per forzare avere una ragazza vicino, meglio ancora se fidanzata!”.

Dichiarazioni che hanno mandato su tutte le furie il fratello di Gianmarco Onestini, Luca, che ha asserito: “E adesso questo chi sarebbe? Basta. Di questa storia ormai parlano proprio tutti…”.

In precedenza l’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip italiano, Luca Onestini, si era sfogato sui social difendendo il fratellino a spada tratta: “Ciao a tutti, sono Luca, il fratello di Gianmarco. Inizio ad essere abbastanza stanco e infastidito di ascoltare tante bugie su mio fratello, dette da persone bugiarde, cattive e codarde che approfittano della mia assenza in studio per parlare male di lui. Durante questi giorni l’hanno accusato di essere seduttore”.

Per poi aggiungere: “E per quanto riguarda il tema Adara, basta incolpare Gianmarco. Può essere che a lui piaccia, e quindi? È colpevole di qualcosa? Ha cercato di baciarla o qualcosa di simile? No, perché è una persona che rispetta molto gli altri, anche se essendo single potrebbe fare quello di cui ha voglia. L’unica colpa che ha Gianmarco è sentire il fascino di Adara, visto che lei è stata amabile e umana con lui, in mezzo a gente che gli è stata ostile in maniera esagerata nella Casa; l’hanno insultato senza ragione in maniera molto pesante, fino ad arrivare a non fargli gli auguri nel giorno del suo compleanno. E per favore, non facciamo che Adara sia la vittima di tutto questo, visto che tra i due quella che si dovrebbe allontanare dovrebbe essere lei, considerando che è sposata e che ha una famiglia. Nonostante sembri che si sia dimenticata suo marito, visto che non parla mai di lui. Perché Adara non si allontana da Gianmarco? Perché non ha cambiato camera e il letto quando gliel’ha chiesto Gianmarco? Perché suo marito non si chiede questo invece di scaricare la colpa a un ragazzo molto più giovane di lui?”.

Redazione-iGossip