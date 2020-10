Gianni Sperti di Uomini e Donne è gay e ha fatto coming out? Il gossip sulla presunta omosessualità del famoso ballerino e opinionista storico della chiacchierata e seguitissima trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, è tornato in auge in queste ultime ore in seguito ad alcune sue frasi pronunciate durante uno scontro con una dama del trono over, Aurora.

Gianni Sperti – Foto: Facebook

In passato l’ex marito di Paola Barale aveva risposto con durezza ai suoi follower che gli chiedevano se fosse omosessuale. Gianni Sperti è omosessuale?

L’opinionista fisso di Uomini e Donne aveva poi dichiarato durante un’intervista al settimanale Panorama: “Per me non è un’offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti”. Gianni di Uomini e Donne aveva rivelato di ricevere avance da parte sia di donne che di uomini sui social.

Ora il rumor è tornato nuovamente al centro della cronaca rosa. Secondo gli utenti Sperti avrebbe colto l’occasione per fare coming out a Uomini e Donne, scatenando il popolo del web. L’opinionista ha dichiarato in trasmissione: “Si è permessa di dirmi non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti… come se io fossi uno che ne passa… tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”.

Sperti ha poi chiarito a Trendit.it: “In quel momento in puntata mi sono fermato per non dire una parolaccia. Ogni tanto mi contengo. “Come se ne passassi tanti”… era riferito agli amori in generale. Comunque, ribadisco, non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto. Appare ancor di più una discriminazione. Poi, se viene fatto spontaneamente, per sentirsi meglio con sé stessi, ben venga. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto”.