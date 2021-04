Gianni Sperti punge Gemma Galgani: “Sei la causa del tuo dolore”

Gianni Sperti ha sferrato un duro attacco alla famosa, popolare e chiacchieratissima dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, accusandola di essere la causa del suo dolore. La sua acerrima nemica vip Tina Cipollari l’ha attaccata ferocemente, facendo notare come Gemma Galgani sia profondamente incoerente in tutte le sue decisioni.

Gemma Galgani, secondo l’opinionista, è uscita con Nicola Vivarelli in arte Sirius perché è giovane e rispetta il canone di uomo che vorrebbe al suo fianco, canone che invece Domenico non rispettava anche per via della sua età adulta.

“Lei è entrata con allegria, non riesci ad essere sincera con il pubblico neppure una volta nella vita. Tu sapevi che avresti riallacciato una storia con Nicola”, è esplosa Tina Cipollari.

Nicola Vivarelli ha confessato di essersi avvicinato perché colpito dal malumore della dama torinese Gemma Galgani.

Nicola ha fatto notare come Gemma spesso si faccia un progetto senza basi, mentre la torinese ha dichiarato di essersi commossa per la situazione delicata che sta vivendo e non per le parole di Riccardo. Il cavaliere ha confermato di trovare Gemma una persona preziosa, ma di non averla voluta prendere in giro e approfittarsi di lei.

“La causa della tua sofferenza sei tu, perché tu idealizzi l’amore costruendo un castello che non esiste. Devi avere la consapevolezza di costruire questo castello da sola”, ha commentato Gianni Sperti.