Gianni Sperti smaschera Barbara De Santi e replica alla sua ex moglie Paola Barale

Gianni Sperti ha smascherato Barbara De Santi e ha replicato indirettamente alle accuse della sua ex moglie, la showgirl Paola Barale. Lo scontro tra i due è avvenuto nello studio di Uomini e Donne. La dama del trono over rispondendo a un’insinuazione dello storico opinionista gli ha lanciato una frecciatina al vetriolo: “Io non sono mai stata mantenuta, a differenza di altre persone… e non l’ho dichiarato io”.

La sciabolata di Barbara ha mandato su tutte le furie l’ex marito di Paola Barale. Sperti ha fatto notare a tutti che la dama ha riportato le dichiarazioni della sua ex moglie su Instagram per attaccarlo.

“Hai preso una frase della mia ex moglie e l’hai riportata sui tuoi profili social – ha attaccato Gianni -, è la mia vita privata e risale a 20 anni fa, tu non c’eri e non ti riguarda! Sono ca**i miei. Se volessi parlare della mia vita, mi metterei seduto nel parterre, qui sono chiamato a esprimere pareri”.

Maria De Filippi ha commentato: “Non c’è niente di male. La parità esiste in tutti i sensi, il matrimonio è anche questo”. Barbara De Santi è andata al contrattacco: “Mi tiri fuori le cose da bocca. Ma sei bugiardo, è impossibile, io non ho postato niente che riguardasse la tua vita, non sono scema, non mi do la zappa sui piedi. Portami le prove e ti chiedo scusa in ginocchio”.

Gianni Sperti l’ha prontamente incalzata: “Non ero un mantenuto, avevo il mio ritmo che era proporzionato ai miei guadagni, lei guadagnava di più e portava avanti la sua carretta. Non la mia. Ora voglio sapere perché riporti la mia vita privata sui tuoi social? Non è chat privata… è un profilo pubblico, ci sono i like!”.

Lei ha continuato a negare fino a quando la redazione ha mostrato le prove a Maria De Filippi. Ma Barbara ha insistito: “Ma secondo voi vado a fare una roba del genere? Era una chat privata! Sarò finita in un gruppo, mentre pensavo di parlare con una persona sola. Sono in buona fede e mi dispiace non essere creduta”.

La presentatrice tv ha sottolineato: “Io non capisco queste cose, se lo fai sbagli ed è chiaro che non può averti in simpatia. Sarai in buona fede, ma ci sta che lui ci resti male e non puoi stupirti se prova rabbia nei tuoi confronti. Le opinioni di Gianni sono pareri, non scorrettezze nei tuoi confronti. Tu dividi il mondo in chi è d’accordo con te e quindi è amico e in chi non è d’accordo e dunque nemico. Lo hai detto in risposta alla sua osservazione? Non è vero! Tu lo hai postato prima che ti dicesse questa cosa oggi”.

Barbara De Santi ha un principio di lacrime e ha minacciato di lasciare il Trono Over, salvo poi ripensarci.