Gianni Sperti sul lifting di Gemma Galgani: “Sono d’accordo con la decisione di rinnovarsi”

Gianni Sperti ha apprezzato molto la scelta di Gemma Galgani di ricorrere al lifting per rinnovarsi anche perché, a suo dire, sta bene. Lo storico opinionista di Uomini e Donne si è schierato dalla parte della dama torinese del trono over durante una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5.

Gianni Sperti ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Sono favorevole alla chirurgia estetica, e so che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno (ride, ndr). Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso, per cui non posso che essere d’accordo con la sua decisione di rinnovarsi‘ e faccio i miei complimenti al professor Gasparotti e alla sua equipe per l’intervento migliorativo e non esagerato che hanno fatto. Gemma sta proprio bene”.

Durissima la presa di posizione di Tina Cipollari, che non ha perso occasione per infierire contro Gemma Galgani: “Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli, si è proprio rifatta la faccia. Ed è questo il punto. Gemma in passato ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica e nel suo mirino fino a poco tempo fa c’ero anche io che, personalmente, oltre a ritoccare le labbra (cosa che ho sempre ammesso) non ho fatto altro. Gemma ha giudicato tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica”. Per poi aggiungere: “Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di essere legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età, che le ricordavano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. lo non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”.

