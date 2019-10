Ginevra Pisani di Uomini e Donne palpeggiata in strada: lo sfogo dell’ex corteggiatrice

Ginevra Pisani di Uomini e Donne sarebbe stata palpeggiata in strada. L’ex corteggiatrice del trono classico ha sfogato tutta la rabbia per quanto accaduto sul suo profilo Instagram. Il fatto si sarebbe verificato a Milano.

“Mentre stavo attraversando la strada e altre persone mi stavano venendo incontro per attraversare verso il lato posto – ha dichiarato su Instagram Story -. Tra di loro sbuca un ragazzo nero che decide di toccarmi il sedere. Ma non toccarlo così… mi ha dato proprio un bello schiaffo!”.

La giovane professoressa de L’Eredità ha poi aggiunto: “Racconto tutto perché nessuno si deve permettere di toccare un’altra persona senza la sua volontà”. Nonostante la presenza di altre persone nessuno sarebbe intervenuto per aiutarla.

L’ex corteggiatrice del trono classico aveva appuntamento in un negozio di parrucchieri e aveva già scelto un look per la sera: minigonna di jeans con maglioncino e stivali alti. L’ex corteggiatrice ha poi inviato un messaggio forte e chiaro: “Ancora oggi, in Italia, se indossi una minigonna te la cerchi, te lo meriti. No, non funziona così. E continuerò ad indossare la minigonna”. Brava Ginevra!

Redazione-iGossip