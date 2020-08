Giordano Martelli replica ad Aurora Tropea: “Non sono un morto di fame”

Giordano Martelli ha replicato alle pesanti e gravi accuse di Aurora Tropea, che l’aveva accusato di averla truffata e di non averle restituito il prestito di 100 euro, che lei gli aveva accordato per poter fare un regalo alla figlia. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne è davvero adirato e infuriato.

Giordano Martelli – Foto: Facebook

Intervistato da L’Inserto, Martelli ha voluto raccontare la sua verità e spiegare come sono andati realmente i fatti: “Io e Aurora ci stavamo conoscendo al programma di Uomini e Donne e da parte di lei era evidente l’interesse che voleva andare oltre la trasmissione. Da parte mia no. C’era solo la voglia di una conoscenza perché era stata comunque carina, simpatica. Ci siamo sentiti solo 2 o 3 giorni, (una settimana) però non era scattato niente. Durante il programma ho detto che io non ci sarei andato a casa sua perché secondo me quella fase di conoscenza era un po’ troppo intima. Invece, c’è dell’altro che per evitare questioni non ho detto. Lei invece, per convincermi, mi aveva detto che se fossi andato a casa sua mi avrebbe fatto vedere la sua collezione di perizomi”.

Per poi proseguire: “C’è stata la questione del regalo alla mia bambina. […] I fatti sono andati così: avevo un guasto alla macchina e parlando (per sfogarmi) mi sono lamentato dei soldi spesi per la mia autovettura e del fatto che non avessi nemmeno i soldi per fare il regalino alla mia bambina per il compleanno. Così lei mi chiese se avessi bisogno di un prestito. E io inizialmente rifiutai perché non mi piacciono queste situazioni. Poi, riflettendoci su e considerando Aurora un’amica sincera ho cambiato idea e le ho chiesto 100 euro per comprare la bicicletta alla bambina. Il tutto accompagnato dalla premessa che nel giro di una settimana (dovendo ricevere un pagamento imminente) le avrei restituito la somma”.

Per poi concludere: “Tutta questa situazione che ha montato Aurora era dovuta alla gelosia e al fatto di essere stata rifiutata. La questione non sono i 100 euro, ma il principio che io non sono un morto di fame che vuole essere mantenuto”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!