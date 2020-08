Giorgio Alfieri di Uomini e Donne e Silvia Corrias si sono lasciati. Amore al capolinea per l’ex tronista e l’ex moglie di Lucas Peracchi. La notizia della rottura è stata annunciata dal papà di Asia Maria, nata dalla sua precedente storia d’amore con Martina Luciani, mediante Instagram Story.

Giorgio Alfieri e Silvia Corrias innamorati e felici – Foto: Instagram

Giorgio Alfieri e Silvia Corrias sono rimasti in ottimi rapporti dopo la fine della loro relazione d’amore. L’ex calciatore del reality show Campioni ha dichiarato che è stato un bel momento, ma alla fine “se non va, non va”.

Ama alla follia sua figlia, ma non si sente realizzato come uomo poiché non ha creato un’azienda che tanto desiderava.

Durante la sua chiacchierata con i follower ha toccato tanti temi: dal possibile ritorno a Uomini e Donne sul trono over alla sua probabile partecipazione come concorrente alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini fino alle sue amicizie nate a Campioni e che durano ancora oggi. Proprio su quest’ultimo punto Alfieri ha asserito che è rimasto molto legato solo a Marco Pepe: “Gli altri mi cercavano solo quando ero bello, ricco e famoso… per chiedermi favori o impicciarsi dei ca**i miei. Altri li ho allontanati io”.

Alcuni follower sperano in un improbabile ritorno di fiamma con Martina Luciani, ma Alfieri ci ha scherzato un po’ su: “Sì, a Shutter Island… secondo me li sarebbe il posto giusto per entrambi”.