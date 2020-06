Giorgio Alfieri di Uomini e Donne e Silvia Corrias stanno insieme: prima foto di coppia

Giorgio Alfieri di Uomini e Donne e Silvia Corrias stanno insieme. L’ex tronista ed ex concorrente del reality show di Campioni è in love con l’ex moglie di Lucas Peracchi. L’ex tentatore di Temptation Island Vip è davvero felice e molto innamorato. Ha ufficializzato la sua storia d’amore con un dolcissimo e romantico scatto di coppia condiviso sul suo profilo Instagram.

Giorgio Alfieri e Silvia Corrias innamorati e felici – Foto: Instagram

L’ex tronista e l’ex protagonista del reality show Campioni rimane uno dei volti più noti e amati della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Martina Luciani, l’ex tronista Giorgio Alfieri è balzato agli onori della cronaca per l’accumulo di multe non pagate. Un deficit non da poco visto che l’Agenzia delle Entrate gli contestò il mancato pagamento per un ammontare di 170mila euro.

Con le spalle al muro, Giorgio si è trovato a dover vendere tutto per coprire parte dei debiti. Solo l’amore per la figlia Asia è riuscito ad aiutarlo a superare quel momento. Oggi Alfieri è un imprenditore con la passione del collezionismo, gestisce una pagina web e collabora con aziende di occhiali.

Da pochi mesi è tornato a sorridere in amore grazie a Silvia. Auguri!