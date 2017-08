Giorgio Alfieri ha pubblicamente ringraziato sui social la sua ex fidanzata Martina Luciani perché gli ha consentito di vivere con sua figlia Asia e ha colto l’occasione per lanciare un messaggio importante e significativo ai genitori separati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha esordito così: “Cercate di seppellire le asce di guerra e pensate a quanto è difficile per chi sta dall altra parte vivere lontano dal proprio cuore!”.

L’ex tronista ha proseguito: “Oggi la mia piccoletta parte per 15 giorni e mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente Martina Luciani, la madre di mia figlia. Faccio questa cosa con il cuore e con la speranza di sensibilizzare anche molte madri separate che per rabbia, rancore o vendetta impediscono o intralciano i rapporti tra padri e figli, senza riflettere che in questi casi a rimetterci sono prima di tutti i bambini”.

Giorgio Alfieri ha poi proseguito: “La ringrazio per come con il tempo e con intelligenza ha capito le necessità, i sentimenti e le sofferenze di un padre e mi ha dato la possibilità negli anni e soprattutto neghi ultimi mesi di vivere Asia (mia figlia) con continuità, giorno dopo giorno. GRAZIE , GRAZIE , GRAZIE, per questa estate meravigliosa!!! #photooftheday #picoftheday #instadaily #instamood #summer #sun #mylove #pirateofcaribbean”.