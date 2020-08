Giorgio Manetti ha attaccato il giovane marinaio Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli, per la rottura con l’ex dama torinese del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani. L’ex fidanzato (mediatico) di Gemma Galgani, il Gabbiano, è stato intervistato nella trasmissione radiofonica di RTL 102.5 condotta dal giornalista Francesco Fredella.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti – Foto: Facebook

Qualche settimana fa il web influencer Amedeo Venza ha dichiarato sui social che “è finita la barzelletta gemma avrebbe spiegato tutti i motivi al diretto interessato con una telefonata, addio sogni di gloria”.

Giorgio Manetti ha commentato la rottura tra Gemma e Sirius in radio: “Tutto questo era prevedibile…Suppongo che questo giovane fosse alla ricerca di pubblicità, era una cosa improponibile. In TV quando si parla d’amore non si dovrebbe giocare…Un consiglio a Nicola Vivarelli? Meglio che torni a fare il marinaio! […] Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici. Non è successo. Probabilmente era tutto un gioco”.

