Giorgio Manetti e Caterina si sono lasciati: si avvicina il ritorno a Uomini e Donne

Giorgio Manetti e Caterina si sono lasciati. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale di cronaca rosa Vero. I motivi della rottura non sono stati resi noti. Si avvicina sempre il ritorno dell’ex fidanzato di Gemma Galgani a Uomini e Donne a settembre.

Proprio al magazine Vero, l’ex cavaliere aveva raccontato alcuni mesi fa quanto fosse felice della sua storia con Caterina: “Sono sereno e felice. Ho ritrovato un amore che è appartenuto al mio passato. Con questa persona ho avuto una relazione dal 2007 al 2009, due anni intensi in cui entrambi eravamo molto innamorati. Poi si è interrotta. È ricominciata qualche mese fa, dopo che ho lasciato Uomini e donne. Si chiama Caterina e fa l’imprenditrice. Ha 53 anni – aveva aggiunto l’ex cavaliere del trono over -, è bionda e ha gli occhi azzurri. Insomma, il mio prototipo ideale di donna dal punto di vista fisico. E, cosa ancora più importante, è una persona pulita, dentro e fuori. Conviviamo, anche se non in pianta stabile, sulle colline attorno a Firenze. Mi regala grande serenità: è quello di cui avevo bisogno”.

Ora che la loro storia d’amore è giunta al capolinea, Gemma proverà a riconquistare Giorgio? Staremo a vedere!

Redazione-iGossip