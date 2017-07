Giorgio Manetti e Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne non dormivano insieme quando erano fidanzati. L’ha rivelato il famoso e affascinante cavaliere toscano al settimanale di gossip DiPiù Tv. Anche se ormai entrambi hanno preso strade separate, Gemma è fidanzata con Marco Firpo mentre Giorgio è felicemente single, i due ex piccioncini di Uomini e Donne non perdono mai occasione per far parlare della loro precedente e chiacchierata storia d’amore.

Giorgio di Uomini e Donne ha svelato un dettaglio molto fragoroso e curioso sulla sua precedente love story con la dama torinese del trono over. “Gemma, quando dorme, ha un po’ il respiro pesante – ha raccontato Manetti – e allora io le dicevo: Tesoro, vado a dormire di là perché io ho il sonno molto leggero. Un giorno però lei ha deciso di andare a dormire sul divano – ha proseguito -, perché le dispiaceva che andassi via io. Ho cercato di convincerla, ho cercato di fermarla… Poi in tv mi ha accusato di averla fatta dormire in una cuccia. Mi è dispiaciuto, non si fa”.

Gemma e Giorgio di Uomini e Donne continuano a tenere banco anche durante l’estate 2017! Stay tuned per altre news, indiscrezioni e anticipazioni sui personaggi di Uomini e Donne!