Giorgio Manetti lancia accuse pesanti alla redazione di Uomini e Donne

Giorgio Manetti ha lanciato accuse pesanti alla redazione di Uomini e Donne. Il suo attacco durissimo ha lasciato tutti senza parole. Uno sfogo da parte del Gabbiano davvero inaspettato e incredibile. Durante una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale ha commentato anche la discussa conoscenza tra Gemma Galgani e il giovanissimo Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius.

Giorgio Manetti – Foto: Facebook

Giorgio Manetti ha dichiarato al quotidiano della famiglia Berlusconi: “Gemma è una donna non dico complicata, ma che ha sicuramente tante sfaccettature, per questo sono scettico su questa storia… […] è una donna che ha bisogno di certe cose da un uomo e non dico che Sirius o chi c’è stato prima di lui non le abbiano, però lei ha bisogno di un uomo con tanta personalità, per questo credo che dovrebbe innamorarsi di una persona più adulta – ha commentato Giorgio – Lei è brava, sta lì tutte le settimane e ci racconta che Mario non va bene, Giorgio neanche perché non le aveva detto ti amo, Andrea non le piace perché magari ha strane abitudini e così via […] Ha 70 anni e magari uno della sua stessa età può andar bene, ma con un ragazzo di 26 anni che scambi ha?”.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha poi lanciato una bordata al vetriolo alla redazione del dating show di Canale 5: “La domanda che mi faccio è: ma a chi è venuta in mente questa idea? Quando io ero in trasmissione e avevo delle serate, incontravo spesso ragazze magari di 25 anni che volevano diventare mie corteggiatrici, però mi dicevano che la redazione le aveva rifiutate perché troppo giovani per me. Giorgio, inoltre, ha raccontato di essere rimasto amareggiato per il trattamento che gli è stato riservato durante gli ultimi mesi di soggiorno nel dating show: sono stato chiarissimo con la redazione già nell’ultima stagione in cui ero lì. Venivo attaccato infondatamente per ogni cosa e non capivo perché […] Però quando ne parlavo con la redazione erano sempre gentili e disponibili e mi dicevano: ‘Assolutamente no, tu qui sei il benvenuto’. Non è che mi hanno detto o fatto capire che il mio tempo era finito, anzi, però in studio c’era quell’atmosfera strana e io non capivo tutto l’astio nei miei confronti”.

Per poi concludere così il suo sfogo: “Ad un certo punto ti rompi ed arrivi ad un bivio, o decidi di rimanere e cominciare a recitare cambiando una corteggiatrice alla settimana o rimani fedele a te stesso, e io ho scelto la seconda opzione. […] Io non tornerò mai più in quello studio, perché se tornassi adesso mi sentirei totalmente fuori luogo”.