Giorgio Manetti punge Gemma Galgani: “Dovrebbe trovare qualcuno che la ecciti”

Giorgio Manetti è stato accusato dalla sua ex fidanzata mediatica Gemma Galgani di essere superficiale e mediocre dalle pagine del settimanale Nuovo. Attualmente, la chiacchierata dama torinese del trono over della fortunata e discussa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filipp, ha chiuso con Cataldo Coccoli e sembra essere interessata ad un giovane cavaliere, che tuttavia non ricambia questo interesse.

L’ex cavaliere toscano del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ha sferrato una stoccata a Gemma Galgani: “Dovrebbe incontrare uomini che la eccitino sul piano intellettuale e non fisicamente, altrimenti la cosa diventa patetica […] Molti suoi corteggiatori giocano a fare il macho, ma lei vuole ben altro”.

In precedenza Giorgio Manetti era stato molto gentile nei confronti della dama torinese: “Gemma ha bisogno di uomini che sappiano quello che vogliono, e soprattutto che riescano a tenere testa a una donna come lei. Gemma non è assolutamente pesante. Sono gli uomini a non saperla gestire. Stavamo ore al telefono e mi faceva piacere. Concentrati sulle stelle e lascia perdere i meteoriti e l’oscurità…”.

