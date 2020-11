Giorgio Manetti rivela: “Gemma Galgani ripetitiva, Tina Cipollari è una bellissima persona”

Giorgio Manetti ha ribadito che Gemma Galgani è molto ripetitiva, mentre, Tina Cipollari è una bellissima persona. Intervistato dal settimanale Ora, l’ex cavaliere del trono over è tornato a parlare della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi lasciandosi andare a una nuova confessione sulla sua ex fidanzata mediatica Gemma Galgani.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti – Foto: Facebook

In merito alla fine della sua precedente e mediatica love story con Gemma, Giorgio Manetti ha dichiarato: “Non sopportavo più l’atteggiamento offensivo del pubblico e di qualcun altro. Non si possono offendere i partecipanti”.

Riguardo al percorso della sua ex compagna a Uomini e Donne, Giorgio ha le idee ben chiare affermando che “è una colonna portante del programma, predica l’amore, ma trovo la cosa scontata, anche ripetitiva. Mi spiace se non riesce a trovare l’uomo giusto… forse c’è dell’altro sotto”.

Lui oggi è felicemente fidanzato e si è detto sicuro di non voler più tornare nel parterre over di Uomini e Donne. Manetti ha poi riservato parole di grande stima e affetto per l’opinionista storica del famoso e chiacchierato programma tv di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi: “Tina Cipollari è una bellissima persona e la nostra amicizia continua. Fuori dal programma è molto più rilassata e piacevole”.

