Giorgio Manetti silura Maria De Filippi: “Non credo che le scelte…”

Giorgio Manetti ha silurato la conduttrice tv e produttrice Maria De Filippi perché continua ad ospitare la sua ex fidanzata (?) mediatica Gemma Galgani nel parterre femminile del programma, nonostante il pubblico sembra ormai essere quasi totalmente contro la dama torinese dopo un percorso lungo circa un decennio.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, è felicemente fidanzato con la sua compagna Caterina ma non può non commentare le ultime dinamiche che hanno coinvolto la sua ex fidanzata.

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Manetti è d’accordo nel dire che Maria De Filippi punti molto sulla presenza di Gemma Galgani in studio per la riuscita del programma, anche se a sua detta questa non sarebbe la scelta più logica.

L’ex cavaliere toscano ha dichiarato: “Maria è un’ottima conduttrice, ma non credo che le scelte le faccia soltanto lei. Ed è strano che continui a contare su Gemma – ha ammesso Giorgio -. Normale pensare che il pubblico è stanco di lei dopo undici anni. Puntano molto su di lei. È l’unica che viene dal vecchio Uomini e Donne”.

Inoltre Manetti ha ammesso di aver rifiutato il Grande Fratello Vip, per non precludersi l’esperienza in Honduras che potrebbe dividere con un altro ex della Galgani: l’affascinante e giovanissimo Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli. Sarà proprio così? Staremo a vedere!