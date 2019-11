Giorgio Manetti striglia Gemma Galgani: “Si fa maltrattare in tv, ma non molla la trasmissione”

Giorgio Manetti ha strigliato duramente Gemma Galgani perché continua a farsi maltrattare in tv, ma non molla la trasmissione. Il Gabbiano ha criticato duramente la sua ex compagna al settimanale Nuovo Tv, in cui si è espresso anche sulla fine della frequentazione della dama del trono over con Jean Pierre, che l’ha rifiutata spiegando di considerarla solo un’amica.

“Gemma è una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare in quel modo – ha detto l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne -, a farsi insultare, a farsi denigrare, che è una cosa veramente poco dignitosa, potrebbe anche fidanzarsi con due uomini ma non molla la trasmissione”.

Sul settimanale Nuovo anche l’acerrima nemica di Gemma, la vamp Tina Cipollari, si è scagliata contro la dama torinese del trono over.

La storica e fissa opinionista tv del programma pomeridiano di Canale 5 ha asserito: “Gemma? È falsa. Ormai ha visto che tutto questo funziona. È cambiata da quando è arrivata a Uomini e Donne. Prima era una povera vecchietta che girava sconsolata. Ora invece si mette a imitare Marilyn Monroe”.

Redazione-iGossip