Giorgio Manetti su Gemma Galgani e Sirius: “Cosa non si fa per la pagnotta”

Giorgio Manetti ha commentato la chiacchierata e mediatica storia d’amore tra la dama del trono over Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, Sirius, durante una recente intervista rilasciata in radio al giornalista Francesco Fredella a Viaradio Autostrade per l’Italia, nel digital space di RTL 102.5.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ha dichiarato: “Se fosse stata una cosa successa al di fuori dei teleschermi, sarebbe un altro discorso. Fuori una storia così può anche essere normale, ma io chiuderei con una frase lapidaria: ‘Cosa non si fa per la pagnotta’. Ormai è lì da dieci anni”.

Il Gabbiano ha poi proseguito: “Ma l’amore se capita, deve capitare per caso. Più lo cerchi e meno lo trovi, non ha senso. Una persona normale ha molte meno possibilità di trovare l’anima gemella, a meno che non esca ogni sera per locali. Per me è difficile credere ad una cosa televisiva così, magari fuori dagli studi può essere anche accettabile. Nello studio televisivo mi sembra molto difficile, ma poi tutto può essere ovviamente.

