Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne? L’ex cavaliere del trono over fa chiarezza

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne a settembre? L’ex cavaliere del trono over ha voluto fare chiarezza una volta per tutte durante la sua ultima intervista rilasciata a un settimanale.

Nell’ultimo periodo si era scritto e detto molto su un probabile ritorno di Manetti a Uomini e Donne, poiché si era diffusa l’indiscrezione relativa alla fine della storia d’amore di Giorgio con Caterina. In realtà era un pettegolezzo infondato.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha dichiarato al settimanale Lei: “Non tornerò a Uomini e Donne. È stata una bellissima storia, ma è finita l’anno scorso a maggio. La parentesi per me è chiusa”. Il famoso gabbiano convive ormai da mesi con la sua nuova compagna e la loro storia procede a gonfie vele: “È una persona bella e pulita. Non potrei chiedere di meglio”.

Poi ha svelato il suo prossimo impegno in tv: “Sto lavorando ad un progetto per ottobre. È un programma ancora top secret, speriamo il pubblico possa apprezzarlo presto sul piccolo schermo. Non aggiunto altro, sono scaramantico”.

Redazione-iGossip