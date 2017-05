Giorgio Manetti di Uomini e Donne ingannato da Roberta Mingione

Giorgio Manetti di Uomini e Donne è rimasto molto amareggiato, deluso e sconvolto da alcune dichiarazioni shock rilasciate da tre dame sulla bellissima poliziotta Roberta Mingione. Roberta aveva fatto centro nel cuore di Giorgio, ma le ultime e fragorose rivelazioni hanno affossato ogni buono proposito. Le anticipazioni sulla puntata registrata il 24 maggio hanno scioccato tutti!

“Maria annuncia che si tratta di affrontare un tema spinoso – si legge sul sito di Uomini e Donne -, fa mettere al centro una sedia per l’uomo e quattro per le signore. Sulla prima siede Giorgio, quindi parte un video in cui si vede un settimanale con le sue foto mentre bacia Roberta che rivelò di avere saputo da Simona, in studio, che si mormorava di una relazione di lui con Anna. A fine video siedono al centro Roberta, Fabrizia e Simona, la conduttrice fa entrare a sorpresa la signora Natalia che fa una dichiarazione esplosiva: le tre precedenti signore si conoscono, sono amiche, un selfie lo dimostra, e Roberta ha detto alle altre che di Giorgio non le importa nulla e lo frequenta solo per andare sui giornali”.

Poi si continua a leggere: “Roberta reagisce e spiega che si tratta di una vecchia foto, ma tra le signore si scatena uno scaricabarile reciproco, senza esclusione di accuse, che Roberta considera una ritorsione. Simona dice di avere visto le foto dei quattro uomini che Roberta frequentava, tutti più giovani. L’accusata parla di un ex fidanzato e di amicizie e per quanto riguarda la frequentazione con Giorgio – faccio il mio gioco – avrebbe detto. Valentina non crede a nessuna delle due. Giorgio chiede a Simona perché, dopo essere stata così attaccata l’ultima volta, non ha pensato di raccontare tutto ciò e lo fa solo oggi e a Roberta perché anche le sue accusatrici ne parlano solo oggi… vorrebbe che ognuno si assumesse la propria responsabilità, non ha neppure apprezzato che lei abbia reclamizzato sulla sua pagina social la puntata in cui sarebbe andata in onda anche lei. Giorgio chiude con Roberta, non ha più fiducia in lei”.

Giorgio Manetti, deluso e amareggiato, ha dovuto chiudere nel peggiore dei modi e tempestivamente il capitolo Roberta Mingione!

