Giorgio Manetti di Uomini e Donne ha espresso la sua filosofia sulle relazioni di coppia in un post condiviso con i fan su Facebook. Nelle sue frasi si individua molto bene una frecciatina al vetriolo nei confronti della sua ex fidanzata, la dama torinese del trono over Gemma Galgani.

Anche in questa edizione del trono over, Giorgio non è riuscito a trovare l’anima gemella. In un primo momento si pensava che Roberta Mingione potesse essere la persona giusta. Roberta aveva fatto centro nel cuore di Giorgio, ma poi si è scoperta tutta un’altra storia che ha amareggiato e rattristato il Gabbiano di Firenze.

“Ci sono persone che hanno un compagno – ha esordito Giorgio -, ma che si sentono talmente sole e vuote che è come se non lo avessero. Altre, invece, pur di non aspettare, decidono di camminare accanto alla persona sbagliata e, nel loro egoismo, non permettono a quella persona di allontanarsi, anche se sanno che non la rendono felice”.

Il protagonista del trono over ha poi proseguito: “Ci sono persone che portano avanti matrimoni o fidanzamenti ormai distrutti, perché credono che stare da soli sia difficile ed inaccettabile. Eppure, ci sono altre persone che sono da sole e vivono e brillano e si lasciano travolgere dalla vita nel migliore dei modi. Persone che non si spengono, anzi, al contrario, che ogni giorno si accendono di più. Persone che imparano a godersi la solitudine perché le aiuta ad avvicinarsi a se stesse, a crescere e a diventare più forti dentro. Queste persone sono quelle che un giorno, senza sapere esattamente quando né perché, troveranno al loro fianco una persona che le ama con amore vero e, allora, si innamoreranno nel modo più bello”.