Giorgio Manetti di Uomini e Donne ha scritto un libro, che verrà pubblicato a breve. Ha dedicato un capitolo alla sua ex fidanzata, Gemma Galgani. Il cavaliere toscano del trono over di Uomini e Donne ha infatti annunciato ai fan: “L’ho quasi finito ed è il racconto dei momenti salienti della mia vita. Ho deciso di scrivere perché sono un grande appassionato di letteratura e poi, dopo la mia esperienza a Uomini e Donne, ho il desiderio di farmi conoscere pienamente”.

Giorgio di Uomini e Donne ha poi svelato: “C’è pure un capitolo dedicato alla mia avventura in Tv, in cui parlo di Gemma. Negli altri capitoli parlo anche della mia vita in America dove sono restato 25 anni”.

I fan di Manetti non vedono l’ora di acquistare il suo libro!