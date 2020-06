Giovanna Abate torna sui social dopo la scelta: le prime dichiarazioni su Sammy Hassan

Giovanna Abate è tornata sui social dopo la scelta. Le prime dichiarazioni su Sammy Hassan hanno fatto rapidamente il giro della Rete. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha dichiarato ai suoi follower di Instagram: “Mi sono presa dei giorni per viverla… prometto che vi porto nel mio mondo”.

Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha dichiarato: “È ancora tutto surreale, ma incredibilmente bello. Poterci vivere senza telecamere, riavvicinarci, tornare a sentire i nostri odori è quello che speravo. Finalmente posso dire di aver trovato tutto quello che volevo. Ho tanta voglia di viverlo nelle mie giornate, di continuare a vederlo nella mia vita. Subito dopo la scelta abbiamo passato due giorni intensi senza separarci; è stato a casa mia, dove abbiamo iniziato dalle piccole cose come cucinare la cena insieme e abbiamo parlato a lungo”.

L’ex tronista ha aggiunto: “Poi lui è ripartito e questo weekend siamo di nuovo insieme. Cercheremo di pianificare mano a mano tutti gli spostamenti, ma probabilmente la prossima settimana sarò io ad andare da lui a Milano. Sento delle sensazioni che non provavo da tantissimo tempo. Quando lui non c’è, mi piace immaginare tutte le cose che potremmo fare insieme, anche solo il semplice portarlo in macchina con me. Sono felice di questi momenti che finalmente viviamo come una vera coppia. Mi piace il fatto che sappia gestire il mio carattere e abbattere la mia corazza. Ha capito come sono fatta ed è capace di farmi sentire viva. Non mi dà quelle certezze che voglio quando le chiedo – ha concluso -, ma lascia che arrivino quando è il momento giusto e non me le aspetto!”.