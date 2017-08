Giovanni Conversano ha descritto la sua grande e immensa gioia di essere diventato padre per la prima volta del figlio al settimanale di gossip Nuovo. L’11 luglio Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono diventati genitori del piccolo Enea. Che cosa ha provato l’ex tronista di Uomini e Donne e conduttore tv? “Davvero non riesco a descrivere le parole – ha confidato l’ex modello – E’ un’emozione che non dimenticherò mai per nessuna ragione al mondo, penso che sia la più intensa della mia vita”.

La nascita di Enea ha stravolto la vita di Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano e ha fatto cambiare idea alla coppia vip in merito alla possibilità di andare all’altare. L’ex tronista salentino di Uomini e Donne Giovanni Conversano ha spiegato: “Prima che nascesse Enea avevamo deciso di sposarci nel 2018, ma adesso le priorità sono cambiate. Dobbiamo decidere se rimandare oppure organizzare per il prossimo anno”.

Lui non dimentica il programma di Maria De Filippi, che gli ha regalato fama e successo: “E’ stato un trampolino di lancio, mi ha dato una visibilità che si mantiene anche a distanza di anni e dà slancio alla mia attività. Ovvio che poi devo far valere le mie competenze: ma essere ricordato per Uomini e Donne aiuta”.

Ancora auguri ai neo genitori vip!