Giulia Cavaglià attacca Carlo Pietropoli: “Sei maschilista”

Giulia Cavaglià ha accusato il neo tronista del trono classico di Uomini e Donne Carlo Pietropoli di essere maschilista durante alcune Instagram Stories.

Giulia Cavaglià – Foto: Facebook

L’ex tronista ha scritto: “Stavo guardando la replica di Uomini e Donne di venerdì e devo dire che quest’anno con la scelta dei tronisti boh, non lo so. Carlo la scorsa puntata ha fatto un discorso mega maschilista, dicendo a quella corteggiatrice che per lui il bacio non era importante perché è un uomo mentre se per lei, che è un donna, non lo fosse stata era una donna di pochi valori. Ma fermatelo, qualcuno gli dia una pizza per me, vi prego”.

Giulia Cavaglià non ha risparmiato neanche Sara: “E l’altra ma come sta seduta? Ma si tratta di educazione, sia per chi ti guarda che per chi ti ospita. Capisco l’essere in soggezione e tutto, ma è come se ti invitassi a casa mia e tu mettessi i piedi sul divano. Ma amica tutto bene? Sei una donna, e con questo intendo che non hai 8 anni, ma quasi 30 e il fatto di mettere i piedi sul divano è un segno di maleducazione”.