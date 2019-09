Giulia De Lellis contro Andrea Damante: “Tradimenti fisici ma anche mancanze di rispetto molto gravi”

Giulia De Lellis è tornata ad attaccare il suo ex fidanzato Andrea Damante per i suoi numerosi tradimenti e mancanze di rispetto dalle pagine del settimanale femminile F. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, che ha lanciato il suo attesissimo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ (Mondadori), ha chiosato: “Le corna prima o poi capitano a tutte, allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro. Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi affrontato di petto la questione: “Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa […]. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione non ignoratela!”.

Lui l’ha tradita ripetutamente: “Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra. Lui molto abile. Per farla passare sotto il naso a me ce ne vuole”.

Lei ha poi svelato che era andata fino in fondo alla questione tradimenti: “Sono un po’ masochista. Avevo bisogno di farmi del male per capire, volevo andare in fondo”. Gli ha distrutto playstation e guardaroba, e anche di peggio poiché è molto passionale e istintiva.

Poi però l’aveva perdonato: “Perché, soprattutto se sei stata tradita – ha detto Giulia -, sei costretta a smettere di amare, non è che ti si è spento il sentimento. Quindi resistere è difficilissimo. Sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto”.

Oggi è felice della sua storia d’amore con Andrea Iannone e della convivenza con il pilota italiano di motociclismo a Lugano. Sognano di metter su famiglia e di diventare al più presto genitori.

Redazione-iGossip