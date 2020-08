Giulia De Lellis di Uomini e Donne ammette: “Non è un periodo bello”

Giulia De Lellis di Uomini e Donne ha confessato ai suoi followers che non è affatto un periodo bello e sereno per lei a causa della seconda rottura con l’ex tronista del trono classico ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Damante. L’ex corteggiatrice e web influencer ha rassicurato i suoi fan sul suo stato di salute rispetto alla seconda ondata di Covid-19 in Italia.

L’esperta di tendenze ha dichiarato su Instagram Story: “Sto bene, sicuramente non è un periodo wow… Lo sapete, non ve lo nascondo, sono molto sincera. Però nonostante questo, sto bene. Se c’è un consiglio che posso darvi, quando avete questi periodo un po’ no, se siete tristi, se vi rode il c**o, state con la vostra famiglia, state con i vostri cari, come mi ha consigliato qualcuno molto speciale per me, perché è la soluzione a tutto”.

Giulia De Lellis ha dichiarato di aver anticipato la data della partenza dalla Sardegna, non nascondendo la propria preoccupazione: “Siete preoccupati per me ma sto benissimo. Non è perché sto in Sardegna, allora sto in fin di vita! E soprattutto, solo perché sono stata assente, non significa che sia successo chissà cosa… Sono stata più assente solo perché mi sto godendo la mia famiglia. Ragazzi, che angoscia, tutto quello che sto leggendo, tutto quello che mi mandano, tutto quello che mi dicono e che mi scrivete pure voi! Sto cercando di non perdere il controllo. Ho già anticipato la data di ritorno in città. Non sarei io sennò – ha proseguito -. Ci sono un sacco di casi, me ne sto rendendo conto anch’io. Sto tranquilla ma ho modificato la data del biglietto e me ne andrò un po’ prima. Sto bene, state tranquilli, state bene pure voi”.

Infatti diverse ex concorrenti di Temptation Island ed ex corteggiatrici di Uomini e Donne, come ad esempio Vittoria Deganello, Giulia Latini, Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, hanno confessato di essere risultate positive al Covid-19 dopo una vacanza in Sardegna.