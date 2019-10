Giulia De Lellis di Uomini e Donne ha un problema alla pelle: “Devo curarmi”

Giulia De Lellis di Uomini e Donne ha un problema alla pelle. L’ha rivelato la stessa ex corteggiatrice e web influencer ai suoi follower di Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scoperto questo problema dopo essersi sottoposta ad alcuni accertamenti sanitari. Ha spiegato che è un problema serio. I suoi fan sono molto preoccupati.

L’ex fidanzata di Andrea Damante ha così esordito: “Volevo dirvi… ma poi ve ne parlerò con calma… che in questi periodi la mia pelle ha toccato veramente il fondo: non è mai stata così provata, così brutta, così impura, imperfetta da… mostruosa, veramente mostruosa, e quindi inizierò una cura… Una cura che ovviamente mi ha dato il medico… ho fatto delle analisi… poi ve la racconterò, ve ne parlerò”.

Non ha voluto svelare nei dettagli il problema, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato: “Ovviamente è una cosa seria, un farmaco, quindi non prendete esempio da questa mia situazione perché poi ogni situazione è a sé. Però voglio raccontarvela perché così la condividiamo e magari voi potrete parlarne con i vostri medici, con il dermatologo. Insomma condividerò anche questa come tutte le altre cose, quando la inizierò però. Per il momento mi limito a dire che ho una pelle di m…a e con questo viaggio la farò respirare molto”.

Noi speriamo che non sia nulla di grave. Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip