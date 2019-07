Giulia De Lellis di Uomini e Donne si scaglia contro FaceApp Challenge: “Mi fa schifo”

Giulia De Lellis di Uomini e Donne si è scagliata contro FaceApp Challenge a causa del filtro età perché ha paura di invecchiare. In questi ultimi giorni è esplosa questa mania di invecchiare le foto mediante il filtro età e di condividerle su Facebook, Twitter e Instagram.

Tantissimi cantanti, calciatori, sportivi, attori e celebrities hanno utilizzato questa applicazione per esorcizzare la vecchiaia o semplicemente per regalarsi sorrisi e momenti goliardici.

Ma questa applicazione non piace proprio a tutti. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne non ama affatto FaceApp. Anche se la fidanzata del pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone non ha condiviso nessuno scatto invecchiato sui social, tanti suoi follower le hanno inviato privatamente diverse sue foto con il filtro età.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Ma quali rughe? Questa app sta mentendo. Se da vecchia mi verranno le rughe sulla fronte mi riempirò di botox. Smettetela di mandarmi queste foto, questa app mi fa schifo!”.

Giulia De Lellis ha poi ammesso: “Ovviamente stavo scherzando, la vecchiaia è sinonimo di potere. La vecchiaia però – ha concluso la web influencer – mi fa molta paura”.

Redazione-iGossip