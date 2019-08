Giulia De Lellis e la dedica ad Andrea Iannone: “Lui è troppe cose”

Giulia De Lellis ha riservato una splendida dedica romantica al fidanzato, il pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone, sul suo profilo Instagram. In occasione del suo 30esimo compleanno, l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ha rivolto parole al miele al suo principe azzurro.

“Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti – ha scritto la stilista e web influencer su Instagram -. Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola. Prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare. Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore. Ecco cosa siamo io e lui : bene. Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più.. È vero, non vi ho ancora raccontato tanto di noi, ma lui è troppe cose. Più di tutto è meraviglia, la mia. Ogni giorno fa innamorare di qualcosa – ha spiegato Giulia -… di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania. Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio!”.

L’ex fidanzata del deejay ed ex tronista Andrea Damante tornerà presto sul piccolo schermo esordendo come conduttrice accanto alla dama del trono over Gemma Galgani nel nuovo programma in onda su La5, Giortì, uno show che racconterà feste indimenticabili.

