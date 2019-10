Giulia De Lellis getta la maschera: “Battute romanzate contro Andrea Damante nel mio libro”

Giulia De Lellis ha gettato la maschera e ha ammesso che alcune battute sul suo ex fidanzato Andrea Damante riportate nel suo libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!” sono romanzate. Dopo le critiche al vetriolo dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, la web influencer ha fatto retromarcia in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

Nell’intervista Giulia De Lellis di Uomini e Donne ha ammesso che alcune cose non corrispondono proprio alla verità dei fatti.

A proposito di una battuta che ha scritto nel libro (“Favoloso non avere più un uomo fissato con la skincare tra le pa**e”), l’influencer ha fatto delle precisazioni: “Quella è stata una battuta romanzata, messa lì con ironia… no, niente di insopportabile sennò non ci avrei vissuto tre anni. Io invece di creme ne ho un sacco. Forse è stato più un sollievo per lui non avermi più tra le pa**e”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi parlato a La Stampa della sua love story con il pilota di motociclismo Andrea Iannone: “Sto con un uomo incredibile, non con un bambino. Il problema non c’è”. Poi ne ha approfittato per un piccolo sfogo: “E non mi sono mai pentita soprattutto per i messaggi che ricevo, le storie che mi raccontano, insomma credo veramente che il libro non abbia fatto bene solo a me, ma anche a chi si è trovato e si trova in quella situazione. Quindi… sempre più orgogliosa di averlo scritto!”.

Redazione-iGossip