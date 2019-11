Giulia De Lellis infuriata su Instagram Story: “Se parlo, rovino famiglie”

Giulia De Lellis infuriata e molto adirata su Instagram Story. Lo sfogo social dell’ex corteggiatrice del torno classico di Uomini e Donne sta facendo rapidamente il giro del web. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ce l’ha con Belen Rodriguez oppure è una questione di affari?

“Io ovviamente faccio la mia vita e le mie cose – ha detto Giulia su Instagram Story -, ma mi capita di leggere o di venire a conoscenza di persone che… no va beh, devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti. Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando”.

La chiacchierata autrice del libro intitolato Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza! ha poi aggiunto: “Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Quindi anche se fate delle figure di m**a incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello, non vi arrendete”.

A quanto pare le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sono rivolte a Belen, ma a coloro che le copiano il suo core business…

Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip