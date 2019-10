Giulia De Lellis non sa recitare? La replica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Giulia De Lellis non sa recitare? Il debutto come attrice nella web serie Una Vita In Bianco ha spaccato in due il popolo della Rete. C’è chi l’applaude e chi la contesta duramente. La replica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non si è fatta attendere.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato alle critiche e alle accuse dalle pagine del magazine del dating show di Canale 5. La chiacchierata autrice del libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!” ha dichiarato: “Intorno ai miei 13, 14 anni di età ho frequentato diversi corsi di recitazione. A quei tempi probabilmente avevo sognato di poterlo fare, ma poi la mia vita ha preso un’altra direzione. Ammetto che avere l’opportunità di cimentarmi come attrice grazie a Witty è stata una grande sorpresa […] Le prime scene sono quelle che mi ricordo di più, forse perché era tutto incredibilmente nuovo. In particolare, ricordo una scena in cui erano richiesti mille cambi di abito. Le costumiste mi vestivano e spogliavano in modo frenetico e quel momento per me è stato davvero esilarante, anche se devo ammettere che tutta l’esperienza è stata incredibilmente divertente in ogni caso”.

La fidanzata del pilota italiano di motociclismo, Andrea Iannone, ha poi svelato il suo grande sogno nel cassetto. Qual è? Sbarcare al cinema. “Questa è stata la mia prima esperienza e di certo non sta a me valutare se sarei all’altezza di prendere parte a una produzione cinematografica o ad una fiction – ha puntualizzato la web influencer e stilista -. Quello che posso dire è che se qualcuno vedendo la serie web dovesse propormi un ruolo interessante otterrebbe da parte mia la massima attenzione”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Giulia De Lellis e sugli altri personaggi di Uomini e Donne!

Redazione-iGossip