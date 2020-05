Giulia D’Urso contro gli hater: “La gente ti giudica subito senza conoscerti”

Giulia D’Urso si è scagliata contro gli hater perché questi ultimi l’hanno rimproverata di essere molto diversa da come si presentava nel programma pomeridiano di Canale 5, ideato e condotto da Barbara D’Urso. L’ex corteggiatrice del trono classico e scelta di Giulio Raselli ha dichiarato: “Non ero mai stata di fronte a una telecamera e perché tante volte la gente che ti giudica subito senza conoscerti non ti permette di venir fuori per come sei realmente”.

Giulia D’Urso ha poi sottolineato: “Mi bloccavo, non riuscivo ad esprimere le mie emozioni e i miei pensieri, implodevo.. Però quest’esperienza mi ha aiutata tanto a cambiare e a migliorare e a vergognarmi di meno”.

I suoi numerosi fan hanno apprezzato molto la sua sincerità e trasparenza. Intanto la sua storia d’amore con Giulio procede a gonfie vele. La convivenza della neo coppia di Uomini e Donne fa sognare migliaia e migliaia di telespettatori della trasmissione di Canale 5.