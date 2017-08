Giulia Latini approva il trono di Mattia Marciano: “Se lo merita”

Giulia Latini di Uomini e Donne ha espresso il suo parere favorevole in merito alla scelta del nuovo tronista Mattia Marciano da parte della redazione e produzione del famoso e popolare programma tv di Canale 5 ideato e condotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi.

L’ex corteggiatrice di Luca Onestini ha stigmatizzato le critiche dei suoi follower su Instagram: “Piantatela… Avete sempre da ridire su tutto e tutti. È un ragazzo d’oro come se ne trovano pochi in giro e se il trono non se lo merita lui allora non dovrebbero mettere più nessuno”.

Giulia Latini ha anche smentito il flirt con l’ex tronista ed ex tentatore di Temptation Island Andrea Melchiorre: “Non sono fidanzata, lo direi (…). Ragazze mi state facendo domande dello stesso genere, io non ho nulla da dirvi”.