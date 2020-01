Giulia Latini di Uomini e Donne è ricorsa alla chirurgia estetica: “Mi giudicherete ipocrita e falsa”

Giulia Latini di Uomini e Donne ha confessato ai suoi followers di Instagram di essere ricorsa alla chirurgia estetica per stare meglio. L’ex corteggiatrice di Luca Onestini si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione.

“Se volete partiamo da un anno e qualcosa fa o forse anche un po’ di più – ha esordito Giulia -. Avevo una cosina che mi ronzava nella testa che però ho evitato, mi dicevo: ‘Ma no, non devo fare queste cose, non è giusto perché poi diventi come tutte le altre’ […] finché un po’ di tempo fa ho fatto una visita con una persona che mi ha ispirato molta fiducia e ho detto: ‘Scusate ma io fino ad ora non lo sto facendo per chi? Per me o per gli altri?’ e nel momento in cui mi sono resa conto che non stavo facendo qualcosa per qualcun altro ho detto: ‘Alt, non mi sono mai fatta influenzare da quando avevo 14 anni che ero in un ambiente molto particolare che era l’accademia e ora, a 25 anni, devo farmi influenzare da eventuali commenti o critiche?’. No, non me ne frega nulla – ha proseguito l’ex corteggiatrice – e poi ero così contenta uscita da quella visita che mi sembrava quasi di fare un torto a me stessa a togliermi quello sfizio, quello spicchio di felicità, quella cosina per stare ancora meglio con me stessa”.

Sa che questa scelta scatenerà una marea di critiche e polemiche: “Io lo so che a voi faccio tanti discorsi e voi per questo mi giudicherete ipocrita e falsa, tutto quello che volete. In realtà era solo un pallino che avevo da un bel po’ di tempo e che ho deciso di fare per me, per stare meglio, per viverre meglio il mio corpo e perché ho anche l’età e la consapevolezza per poterlo serenamente. Ero in paranoia perché mi sono detta: ‘Ora a loro come lo dico? Magari temporeggio fino alla prossima estate’ poi ho detto: ‘Ma sti cavoli! Chi mi segue mi apprezza per come sono’ e io ho fatto una cosa che mi rendeva felice”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Giulia?